Украина поселит крымских перебежчиков на границе с полуостровом

Для переселившихся на Украину сторонников крымскотатарского меджлиса (запрещён в РФ) возведут отдельный населённый пункт в Геническом районе рядом с Крымским полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала ATR заявил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев.

«Крымские татары являются неотъемлемой частью семьи Украины и точно – частью семьи Херсонской области. Более того, сейчас мы активно работаем с крымскими татарами в Херсонской области, и одна из инициатив, которую озвучила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда во время заседания совета развития общин под председательством президента (это моя инициатива) о строительстве современного городка для внутренне перемещенных лиц, в первую очередь из Крыма, в Геническом районе. Сейчас мы этот проект уже имеем, его обсуждаем», – приводит слова украинского чиновника «ПолитНавигатор».

«Более того, это должны быть не какие-то временные сооружения, это должно быть качественное жилье. Действительно, часть крымских татар, людей из Крыма, которые нашли свой второй дом у нас, в Херсонской области, должны чувствовать себя не «как», а – «дома». Потому что мы являемся частью независимой Украины и мы все одна семья!», – провозгласил Гусев.

Напомним, недавно член меджлиса и организатор блокады Крыма Ленур Ислямов пожаловался, что Украина оттеснила созданный им нацбатальон «Аскер» от контрольно-пропускных пунктов на крымской границе.

Ислямов создал «Аскер» в начале 2016 года для поддержания блокады Крыма. Батальон позиционируется как добровольческое вооруженное формирование, сформирован, в основном, из крымских татар, переехавших на Украину.

Как сообщал «Новый День», бойцы «Аскера» вмешиваются в процесс пограничного контроля, по личной инициативе проверяют документы и транспорт направляющихся в Крым и обратно. На действия представителей батальона украинским чиновникам поступает много жалоб, но власти предпочитают на них не реагировать.

По-видимому, теперь их переселят в место компактного проживания в Геническом районе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.01.20

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