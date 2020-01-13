Украинские чиновники оттеснили нацбатальон «Аскер» от крымских границ

Украина оттеснила нацбатальон «Аскер» от крымских границ – об этом заявил организатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

Как уже сообщал «Новый День», Ислямов создал «Аскер» в начале 2016 года для поддержания блокады Крыма. Батальон позиционируется как добровольческое вооруженное формирование, сформирован, в основном, из крымских татар, переехавших на Украину. Бойцы «Аскера» вмешиваются в процесс пограничного контроля, по личной инициативе проверяют документы и транспорт направляющихся в Крым и обратно. На действия представителей батальона украинским чиновникам поступает много жалоб, но власти предпочитают на них не реагировать.

Но после реконструкции контрольно-пропускных пунктов аскеровцам места на границе не нашлось.

«Построили КПВВ – в итоге «Аскеру» там теперь нет места, – пожаловался Ислямов так называемому постпреду президента Украины в АРК Антону Кориневичу. – Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали…»

Ислямов попытался раздуть из инцидента патриотический скандал: «Молодые люди, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг, оказались не нужны стране… Если это государственная политика президента, тогда вы всем прямо так и скажите». Его заверили, что в вопросе разберутся.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.01.20

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