Верховная Рада взяла курс на украинизацию Кубани

В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение депутатов «Кубань», цель деятельности которой возвращение «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщил член фракции от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», украинский националист Алексей Гончаренко.

«Наша задача – разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находится под нашим вниманием», – написал украинский депутат.

Отметим, что со стороны националистически настроенных украинских политиков и радикалов постоянно раздаются призывы о необходимости «вернуть исторические украинские земли».

Напомним, недавно освобождённый в результате обмена заключёнными между Москвой и Киевом украинский диверсант Артур Панов заявил, что Ростов и Кубань – это Украина.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.19

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