Украина опубликовала полный список своих граждан, переданных в рамках двустороннего обмена

Киев опубликовал полный список граждан Украины, переданных Россией в рамках двустороннего обмена.

Всего в списке 35 человек: 24 моряка, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также Роман Сущенко (журналист, осужденный за шпионаж), Олег Сенцов и Александр Кольченко (осуждены за подготовку терактов в Крыму и создание террористического сообщества),

Владимир Балух (осужден за хранение оружия и боеприпасов, а также дезорганизацию деятельности государственных учреждений), Станислав Клых и Николай Карпюк (признаны виновными в убийстве российских военнослужащих во время боевых действий в Чечне), Павел Гриб (осужден за попытку организовать теракт в одной из школ Сочи), Эдем Бекиров (незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также участие в деятельности запрещенного в России националистического батальона имени Номана Челебиджихана), Алексей Сизонович, Евгений Панов и Артур Панов (осуждены за подготовку терактов).

Списки вернувшихся в Россию заключенных пока не публикуются.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.09.19

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