«Это не главное»: в Кремле рассказали, почему Путин не поехал в аэропорт встречать выданных Киевом россиян

В Кремле объяснили, почему президент РФ Владимир Путин не встретил вернувшихся россиян, выданных Украиной. По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, главным для главы государства было добиться обмена арестованными и осужденными, а не их встреча в аэропорту.

«В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-атташе Кремля отказался комментировать список участников обмена. «Никаких комментариев давать не буду», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, почему в списке с российской стороны были граждане Украины.

При этом Песков отметил, что состоявшийся в выходные обмен заключенными между Россией и Украиной дает «повод для осторожного оптимизма» в вопросе нормализации отношений между двумя странами и обеспечения условий по выполнению минских договоренностей.

Как сообщал «Новый День», обмен удерживаемыми лицами состоялся в субботу, 7 сентября, по формуле «35 на 35». Однако в числе освобожденных Киевом заложников оказалось лишь 12 граждан РФ. Остальные – граждане Украины, осужденные за «сепаратизм и госизмену». Кроме того, в последний момент без объяснения причин снят с обмена гражданин России Руслан Гаджиев. В то же время на Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, и украинские моряки, задержанные за нарушение госграницы РФ в ходе инцидента в Керченском проливе. В Киеве встречать вернувшихся на родину украинцев приехал президент Владимир Зеленский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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