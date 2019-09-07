Опять обманули: в результате обмена 70 пленными к семьям вернулись лишь 12 россиян

Сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен пленными «35 на 35», однако в числе освобождённых Киевом заложников оказалось лишь 12 граждан РФ. Остальные – граждане Украины, осуждённые за «сепаратизм и госизмену».

Кроме того, в последний момент без объяснения причин снят с обмена гражданин России Руслан Гаджиев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уверяла, что прилетела в Киев договариваться об освобождении 33 российских граждан.

Между тем, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готовится второй этап обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, обмен пленными между гражданами России и Украины является результатом личной договорённости между Зеленским и Путиным и не относится прямо к внутригражданскому конфликту на Украине.

В рамках минских соглашений, для обмена пленными между ЛДНР и Украиной, Киев должен пойти на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

Что касается освобождённых сегодня журналиста Кирилла Вышинского и зенитчика ДНР Владимира Цемаха, то их обмен состоялся по отдельному списку, сообщает «КП».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.19

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