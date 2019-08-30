На встречу советников лидеров нормандской четвёрки отправят Суркова

Встреча дипломатических советников глав стран нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится 2 сентября в Берлине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Россию будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Эта информация официально подтверждена: 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас Сурков», – цитирует ТАСС Ушакова.

Помощник президента добавил, что советники «займутся вопросами урегулирования украинского кризиса, в том числе рассмотрят и возможность подготовки к саммиту (на высшем уровне) в «нормандском формате».

Вместе с тем, по словам Ушакова, дата возможной встречи лидеров стран нормандской четвёрки пока не известна. С Россией дату никто не согласовывал.

Напомним, Россия не раз заявляла о том, что встреча на высшем уровне в «нормандском формате» возможна только после выполнения Киевом своей части минских соглашений. В частности, президент Украины должен дать чёткий ответ по амнистии в Донбассе и по предоставлению ЛДНР особого статуса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.19

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