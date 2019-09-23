Госдеп возложил на Украину проблему возвращения Крыма

Крым и Донбасс сбегут от России, если «Незалежная» станет для них «магнитом».

Для этого Украина должна продемонстрировать «успешность и процветание».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону заявил представитель администрации США на Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос, что делать, если Киев откажется от выполнения Минских соглашений.

«Украина, которая является успешным демократическим государством, все больше процветает и интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий – они тоже захотят стать частью этой Украины», – уверяет украинских слушателей Волкер.

Напомним, недавно Курт Волкер буквально заставил МИД Украины в течение нескольких часов изменить своё мнение относительно предоставления ЛДНР особого статуса.

Ранее он провоцировал Киев на невыполнение минских соглашений.

Как сообщал «Новый День», известный киевский политолог Михаил Погребинский считает, что Курт Волкер просто «ищет себе работу».

«Что касается Волкера, он имеет поручение от Госдепа, такое впечатление, что на общественных началах – я так и не понял, есть у него какая-то государственная должность, но похоже, что нет.

Ну, он ищет себе работу – у него поручения есть, а с ним никто из серьезных людей разговаривать не хочет. Во всяком случае, в Москве», – заявил Погребинский.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.09.19

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