Волкер призывает Украину терпеть: Россия уже «проигрывает войну»

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер провоцирует Украину на невыполнение минских соглашений.

По его словам, Украина становится «всё сильнее и устойчивее», несмотря на продолжающуюся гражданскую войну в Донбассе, которую он называет «войной Украины с Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Волкер заявил украинским СМИ.

«Что мы видели за последние несколько лет – это то, что Украина стала сильнее, более объединенной, более устойчивой, более демократичной, более реформированной, более прозападной, более антироссийской. Но ни одна из этих черт не идет в российском направлении.

Россия продолжает эту войну и проигрывает. И в определенный момент, я надеюсь, мы можем найти ситуацию или оказаться в ситуации, когда Россия согласится, что не стоит это продолжать, и давайте завершим войну», – рассуждает представитель Госдепа.

Между тем, пока Волкер не может согласовать даже дату визита Зеленского в США.

Известный киевский политолог Михаил Погребинский считает, что Курт Волкер просто «ищет себе работу».

«Что касается Волкера, он имеет поручение от Госдепа, такое впечатление, что на общественных началах – я так и не понял, есть у него какая-то государственная должность, но похоже, что нет.

Ну, он ищет себе работу – у него поручения есть, а с ним никто из серьезных людей разговаривать не хочет. Во всяком случае, в Москве», – цитирует Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.08.19

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