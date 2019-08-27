Волкер не может согласовать дату визита Зеленского в США

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не может назвать дату визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

По словам экспертов, Волкеру не хватает лоббистских возможностей, а больше визитом Зеленского в США никто в Госдепе не занимается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», всё, что смог заявить спецпредставитель США на украинском телевидениии, – «Белый дом работает над датой визита президента Украины в Белый дом».

Вместе с тем, Волкер пообещал, что постарается организовать краткую встречу Зеленского и Трампа в Варшаве, куда президент США прибудет 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

По мнению украинских экспертов, должность «спецпредставителя США по Украине» не имеет строго официального статуса. С Волкером от России встречается такой же фактически «общественник» Владислав Сурков.

Известный киевский политолог Михаил Погребинский считает, что Курт Волкер просто «ищет себе работу».

«Что касается Волкера, он имеет поручение от Госдепа, такое впечатление, что на общественных началах – я так и не понял, есть у него какая-то государственная должность, но похоже, что нет.

Ну, он ищет себе работу – у него поручения есть, а с ним никто из серьезных людей разговаривать не хочет. Во всяком случае, в Москве», – заключил Погребинский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.19

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