Зима близко: Меркель позвонила Путину обсудить Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины и подготовку к саммиту нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

В правительстве Германии, в свою очередь, уже сообщили, что Берлин и Москва договорились ускорить переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией по подготовке к заключению транзитного контракта.

«Они (Мекель и Путин) подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», – говорится в заявлении правительства ФРГ.

Напомним, Киев настаивает на сохранении прежних объёмов прокачки российского газа (90 млрд куб. м в год) и увеличении платы за тразит. Москва намерена сократить транзит до 15 млрд кубометров в год.

Кроме того, лидеры договорились продолжить подготовку к встрече лидеров в «нормандском формате».

Москва, как известно, настаивает на предварительном выполнении Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений.

До разговора с Путиным Меркель провела телефонную беседу с президентом Украины Зеленским, на которой обсуждалась ситуация в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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