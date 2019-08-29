Зима близко: Меркель позвонила Путину обсудить Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины и подготовку к саммиту нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина).
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
В правительстве Германии, в свою очередь, уже сообщили, что Берлин и Москва договорились ускорить переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией по подготовке к заключению транзитного контракта.
«Они (Мекель и Путин) подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», – говорится в заявлении правительства ФРГ.
Напомним, Киев настаивает на сохранении прежних объёмов прокачки российского газа (90 млрд куб. м в год) и увеличении платы за тразит. Москва намерена сократить транзит до 15 млрд кубометров в год.
Кроме того, лидеры договорились продолжить подготовку к встрече лидеров в «нормандском формате».
Москва, как известно, настаивает на предварительном выполнении Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений.
До разговора с Путиным Меркель провела телефонную беседу с президентом Украины Зеленским, на которой обсуждалась ситуация в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
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