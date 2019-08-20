Угля нет, газа нет: в Киеве вспомнили о зиме

Команда Зеленского обеспокоена неготовностью страны к осенне-зимнему сезону.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.
По его словам, запасов угля для электростанций на складах генерирующих компаний накануне сентября крайне недостаточно.
«У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования», – заявил Герус.
Другая серьёзная проблема, которая вызывает тревогу, продолжающиеся споры «Нафтогаза» с «Газпромом», которым не видно конца.
Представитель Зеленского боится, что неурегулированный вопрос о транзите российского газа может негативно сказаться на внутреннем газовом рынке.
По его данным, готовность Украины к отопительному сезону составляет всего 65%, но самое главное, что возможность пополнения запасов в ближайшие месяцы пока не просматривается.
Между тем, недавно Андрей Герус заявлял, что «Незалежная» готова перезимовать без газового договора с Россией и транзита газа через свою территорию.
Как утверждал представитель президента, Украина активно заполняет свои газохранилища, чтобы обеспечить себя голубым топливом на всю зиму и выстоять в газовой войне с Россией после прекращения действия транзитного договора.
Как сообщал «Новый День», Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.
В ответ европейские продавцы газа остановили поставки на Украину и намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной».
В свою очередь, руководитель газодобычи НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что газовые недра страны пусты.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил. что без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.08.19
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