Молдова спешно готовится к прекращению транзита газа через Украину

Правительство Молдовы уже не надеется на транзит российского газа через территорию «Незалежной» и разработало три варианта поставок в страну голубого топлива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Бринзан.

«Мы работаем в трех направлениях. Первое – это пересмотр действующего или заключение нового двухлетнего контракта с «Газпромом», чтобы у нас было время до завершения молдавско-румынского газопровода «Унгены-Кишинев». Его планируется сдать в эксплуатацию до марта 2020 года. Мы усиленно работаем с нашими партнерами из Румынии для ускорения процесса строительства», – рассказал Бринзан.

Второй вариант, который рассматривает министерство, – это поставки в обход Украины по практически построенному «Турецкому потоку».

Сейчас правительство Молдовы ведёт интенсивные переговоры с Болгарией, по территории которой пройдёт новый газопровод.

Третий вариант – уговорить соседнюю Украину поделиться накопленным в хранилищах газом.

«Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы топлива на тот случай, если с «Газпромом» что-то пойдет не так», – опасается Бринзан.

Напомним, что в газохранилищах Украины наблюдается недостаток собственного газа. Основные объёмы там принадлежат еврпейским трейдерам, которые закачивают в украинские подземные резервуары собственное голубое топливо для дальнейшей перепродажи зимой той же Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.08.19

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