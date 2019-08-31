Берлин похвалил Москву за стремление к урегулированию в Донбассе

Обмен пленными с Украиной, на который согласилась Москва, является частью минских соглашений и способствует урегулированию конфликта в Донбассе.
Берлин приветствует такой шаг.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии немецкому радио DW заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«Обмен пленными является частью Минских соглашений. Мероприятия по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для достижения мира на востоке Украины», – заявил Бургер.
Как известно, урегулирование конфликта в Донбассе является условием снятия части антироссийских санкций.
Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку к саммиту нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина).
Москва настаивает на предварительном выполнении Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений.
До разговора с Путиным Меркель провела телефонную беседу с президентом Украины Зеленским, на которой обсуждалась ситуация в Донбассе.
Ранее Берлин допустил участие России в G8 после прогресса в реализации минских соглашений в зоне конфликта в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 31.08.19
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