Кремль напомнил Меркель и Макрону, без чего невозможен саммит нормандской четверки

В Кремле сегодня вновь обратились к теме переговоров в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) и напомнили инициаторам встречи – Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону, без чего невозможен саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не выдвигает условий для проведения встречи нормандской четверки, однако ради ее результативности саммиту на высшем уровне должна предшествовать встреча помощников глав государств.

Пресс-атташе Кремля повторил, что Путин не против проведения такой встречи, но перед началом обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе президентами нужно проделать «домашнюю работу». «Согласитесь, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения», – цитирует Пескова РИА «Новости». Однако, по его словам, этого до сих пор не произошло, и в Кремле «склонны дождаться результатов встречи помощников».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что точная дата саммита еще не определена, но по ней есть «определенные прикидки».

Как сообщал «Новый День», 25 августа на встрече лидеров стран G7 немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что встреча нормандской четверки по урегулированию конфликта в Донбасе должна состояться в ближайшее время в Париже. По словам Меркель, она и французский президент Эмманюэль Макрон настаивают на безотлагательности переговоров в «нормандском формате».

В ответ на слова канцлера ФРГ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до переговоров в «нормандском формате» необходимо проделать большую предварительную работу. «Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая «домашняя работа», – приводит ТАСС слова пресс-атташе Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что встреча нормандской четверг может оказаться бесполезной, если Берлин и Париж до встречи на высшем уровне не потребуют от Украины выполнения своих обязательств в рамках минских соглашений.

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что выполнение минских соглашений сегодня полностью зависит от украинской стороны. Однако президент Украины Владимир Зеленский категорически отказывается встречаться с лидерами ЛДНР. Он заявляет, что не собирается менять конституцию ради особого статуса для республик Донбасса.

Тем временем, сегодня в Киеве вновь заявили, что хотят видеть США еще одной стороной переговоров по Донбассу. Такое заявление прозвучало из уст Зеленского во время встречи в Киеве с советником американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном. «Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса, – говорится в сообщении пресс-службы Зеленского. – Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к нормандскому формату». О реакции Болтона на предложение Киева в сообщении не упоминается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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