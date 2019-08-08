США похвалили Зеленского за храбрость перед лицом «российской агрессии»

Посольство США на Украине вслед за Евросоюзом обвинило Россию в гибели четырёх украинских военнослужащих в Донбассе.

Вместе с тем, американская сторона сделала это в более жёсткой форме, назвав Москву агрессором в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление распространено в официальном Твиттере посольства.

При этом США хвалят Зеленского за «сдержанность и храбрость».

«Президент Зеленський и ВСУ обнаружили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, что спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», – заявили в американском диппредставительстве и безапелляционно потребовали от Москвы «вывести свои силы» и «положить конец конфликту».

«Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы», – добавили в посольстве.

Напомним, сегодня Евросоюз также возложил вину на Москву за гибель четырёх украинских военных в Донбассе.

По словам пресс-секретаря ЕС, Россия недостаточно влияет на «сепаратистов» в Донбассе, что приводит к гибели украинских военнослужащих.

Как сообщал «Новый День», командование ЛДНР уже выступило с официальным заявлением о том, что непричастно к гибели солдат ВСУ. ЧП произошло вдалеке от передовой. По мнению военных ДНР, гибель украинских военных могла стать результатом самоподрыва из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Вместе с тем, украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов Донбасса.

Накануне в телефонном разговоре с Зеленским президент РФ потребовал от него не стрелять по жителям ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.19

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