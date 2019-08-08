ЕС возложил вину на Москву за гибель четырёх украинских военных в Донбассе

Россия недостаточно влияет на «сепаратистов» в Донбассе, что приводит к гибели украинских военнослужащих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделала пресс-секретарь ЕС, на которую ссылается «Дойче велле».

«Интенсивные бои, которые состоялись под Павлополем в Донецкой области Украины, привели к убийству четырех украинских военнослужащих. Это является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это очевидное нарушение согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни гражданских жителей», – говорится в заявлении прессекретаря.

При этом пресс-служба Евросоюза потребовала от Москвы заставить ополченцев Донбасса не отвечать на артобстрелы украинской стороны.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои», – заявили в ЕС и поддержали президента Зеленского.

«Мы подчеркиваем важность усиления переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное разрешение конфликта. Мы подтверждаем нашу полную поддержку действиям «нормандского формата», ОБСЕ и трехсторонней контактной группы», – резюмировала пресс-секретарь Евросоюза.

Напомним, командование ЛДНР уже выступило с официальным заявлением о том, что непричастно к гибели украинских военнослужащих. ЧП произошло вдалеке от передовой. По мнению военных ДНР, гибель украинских военных могла стать результатом самоподрыва из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Вместе с тем, украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов Донбасса.

Как сообщал «Новый День», накануне в телефонном разговоре с Зеленским президент РФ потребовал от него не стрелять по жителям ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.19

Зеленский продал Украину за $10 млрд. / В Крыму нашли античное надгробие и доисторическое животное. / В деле о ДТП с автобусом под Новороссийском появилась вторая статья. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»