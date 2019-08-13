Зеленский отстранил строптивого представителя Киева на переговорах в Минске

Владимир Зеленский снял Романа Бессмертного с должности представителя Украины в Трёхконтактной группе в Минске по конфликту в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Напомним, Бессмертный требовал дать «жёсткий ответ» на недавний инцидент с гибелью четырёх украинских военнослужащих в Донбассе и приостановить участие Украины в «минском формате».

«Нельзя жестко не отвечать, когда происходят такие вещи, как произошли 6-го (августа) в Павлополе. Украина должна наносить самый жестокий ответ. Как это делать, по каким правилам – это не нами придумано, все это расписано в конвенциях после Второй мировой войны.

Поэтому к Украине никто претензий бы не имел, если бы Украина действовала в соответствии с международными правилами… С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что нужно было сказать: «Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат». Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно», – заявил накануне экс-посол Украины в Белоруссии Бессмертный.

Как сообщал «Новый День», ранее США и Евросоюз возложил вину на Москву за гибель четырёх украинских военных в Донбассе.

Между тем, командование ЛДНР уже выступило с официальным заявлением о том, что непричастно к гибели солдат ВСУ. ЧП произошло вдалеке от передовой. По мнению военных ДНР, гибель украинских военных могла стать результатом самоподрыва из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Вместе с тем, украинская армия продолжает обстрелы населённых пунктов Донбасса.

Недавно в телефонном разговоре с Зеленским президент РФ потребовал от него не стрелять по жителям ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.08.19

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