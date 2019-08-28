Украинский дипломат: Запад обречён на сотрудничество с Кремлём

Приближающийся мировой экономический кризис толкает Запад в объятия России – одного из крупнейших в мире поставщиков энергоресурсов.

Именно этим объясняются все последние шаги США и Европы навстречу Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил отметившийся недавно рядом громких заявлений бывший представитель Киева на минских переговорах, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

«По прогнозам аналитиков, экономистов, с весны мировая экономика выползает в кризис. В условиях кризиса страны, которые торгуют сырьем, будут играть очень важную роль. Отсюда участие России в сырьевых рынках с весны следующего года является критически важной для мира.

Это еще и потому, что это ответ на вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина. Очевидно, что в этой ситуации особенно Франция, Вашингтон, Германия заинтересованы в том, чтобы восстановить диалог с Путиным не только двусторонний, ведь он будет требовать не протокольных вещей, а общих, скажем, «Большая семерка», «Большая двадцатка» и так далее.

Потому мотивы Трампа понятны, как бы он ни прятался за фразы о том, что лучше говорить за столом, чем, не видя оппонента. Трампом руководит угроза экономического кризиса, бизнес-интересы – и нации, и его личные», – приводит слова Бессмертного «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно украинский дипломат заявил, что США спохватились и вынуждены догонять Россию в развитии принципиально новых типов вооружений. Между тем, по его мнению, Европа уже безнадёжно угодила под геополитическое влияние Москвы.

Ранее Бессмертный «за строптивость» и «лишние разговоры» был снят Владимиром Зеленским с должности представителя президента Украины на переговорах по Донбассу в Минске.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.19

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