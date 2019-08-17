В Киеве заявили, что Европа ещё «дёргается», но уже «пленена» Россией

США спохватились и вынуждены догонять Россию в развитии принципиально новых типов вооружений. Между тем, Европа уже безнадёжно угодила под геополитическое влияние Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского радио заявил киевский дипломат, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

К слову, недавно Бессмертный «за строптивость» и «лишние разговоры» был снят Владимиром Зеленским с должности представителя президента Украины на переговорах по Донбассу в Минске.

«На Донбассе идёт окопная война, а в это время Россия испытывает крылатую ракету ядерную, дальше происходит авария на «Лошарике», где половина управления осуществляется искусственным интеллектом, и завершает разработку подводной ядерной лодки «Посейдон», где вообще принципиально другой подход, принципы управления и существования в мире на основе искусственного интеллекта…

Это абсолютно продуманное кремлёвское поведение – использовать смену технологического устройства для возобновления участия в борьбе за влияние в мире. И нужно отдать должное – команде этой удалось это сделать, навязать миру повестку дня, и фактически на сегодняшний день, могу откровенно сказать – пленить Европу.

Европа дёргается, но очевидно, уже не вывернется из-под влияния России. Более того, это создало новый смысл внешней политики США, заставило США, Трампа, вернуться к приоритету оборонно-промышленного комплекса», – приводит слова Бессмертного «ПолитНавигатор».

Напомним, до своей отставки Бессмертный требовал дать «жёсткий ответ» на недавний инцидент с гибелью четырёх украинских военнослужащих в Донбассе и приостановить участие Украины в «минском формате».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.19

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