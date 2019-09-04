Экс-представитель Украины в Минске: Зеленский ведёт дело к кровавому Майдану

Последние действия Владимира Зеленского свидетельствуют о его стремлении узурпировать власть на Украине.

В недалёком будущем это приведёт к новому Майдану и новой крови в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире киевского телеканала «Эспрессо» заявил экс-представитель Зеленского на переговорах в Минске, бывший посол Украины в Белоруссии, дипломат Роман Бессмертный.

По его словам, президент Украины в нарушение конституции начал злоупотреблять своими полномочиями и диктовать условия правительству и парламенту.

«Важно, чтобы каждый выполнял свою функцию и чтобы никто на себя не перетягивал эти полномочия. Потому что тогда будет Майдан, а за Майданом будет кровь.

Я хочу, чтобы мы, в конце концов, одумались и поняли, что не может человек, который получил 73% поддержки населения, брать на себя полномочия ни правительства, ни парламента.

Задумайтесь, что мы услышали за последние дни? «Парламент распускать не страшно – я его распущу».

Господин президент, вы полномочия на это имеете? Правительству – «Если вы это не сделаете, я вас уволю». Господин президент, вы на это полномочия имеете? Сколько можно слушать эту юридическую безграмотность!» – приводит слова возмущённого Бессмертного «ПолитНавигатор»..

Напомним, вчера пропрезидентское большинство Верховной Рады поддержало лишение депутатов неприкосновенности.

Ранее депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» проголосовали пакетом за новых членов кабинета министров, кулуарно отобранных украинским президентом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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