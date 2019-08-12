Перемирие в Донбассе: украинская армия бьёт крупным калибром по всему фронту

Артиллерия ВСУ по меньшей мере девять раз обстреляла населённые пункты ДНР за минувшие сутки.

При этом украинская армия начала применять снаряды калибром 122 мм, запрещённые не только во время текущего «хлебного перемирия», но и минскими соглашениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Октябрь сегодня в 05:55. Огонь велся с села Пищевик. По уточненным данным, со стороны ВСУ применялось артиллерийское вооружение калибром 122 мм, а также минометы калибром 120 мм и 82 мм», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным руководителя представительства ДНР в Совместном центре Руслана Якубова, под осбтрелы попали как минимум шесть населённых пунктов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 52 единицы», – доложил представитель ДНР и добавил, что украинской артиллерией обстреляны населенные пункты Трудовские, Ясиноватая, поселок шахты им. Изотова, Докучаевск, Коминтерново и Саханка.

Помимо крупнокалиберной артиллерии применялись БМП, БТР, гранаты и стрелковое оружие.

Как сообщал «Новый День», ранее украинская армия выдвинула на передовые позиции самоходную гаубичную артиллерию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.19

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