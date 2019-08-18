Киев расписался в неспособности завершить гражданскую войну в Донбассе

Гражданская война в Донбассе продолжится, а когда завершится – неизвестно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из заявления лидера президентской партии «Слуга народа», будущего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

При этом ближайший соратник Владимира Зеленского поспешил снять ответственность с украинского парламента и переложить её на своего патрона.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро её не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», – рассуждает Разумков.

Напомним, двумя месяцами ранее сам украинский президент заявил, что не может прекратить боевые действия в Донбассе.

«Понимаю – не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», – оправдался Зеленский и добавил, что «впереди много работы».

Между тем, во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский пообещал «сделать всё возможное и невозможное», чтобы в ближайшее время завершить войну в Донбассе, а украинские матери перестали получать извещения о гибели своих сыновей на передовой.

Как сообщал «Новый День», в Донбассе нацбаты демонстративно не подчиняются главнокомандующему Зеленскому.

В свою очередь, в ДНР не верят обещаниям Киева прекратить обстрелы.

Тем временем, несмотря на недавно объявленное перемирие, украинская армия не прекращает обстрелы населённых пунктов ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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