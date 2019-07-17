В Донбассе нацбаты демонстративно не подчиняются главнокомандующему Зеленскому

Украинские национальные батальоны фактически вышли из подчинения Киеву и наращивают обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик с целью сорвать минские договорённости.

Чтобы гарантированно сровоцировать ответный огонь армии ЛДНР, каратели выцеливают мирных жителей и наносят максимальный урон гражданской инфраструктуре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Донецке сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Басурин отметил, что командующий «ООС» (бывшая АТО) в Донбассе Александр Сырский получил конкретный приказ президента Украины Владимира Зеленского о снижении интенсивности огня по населённым пунктам ДНР перед встречей Трехсторонней контактной группы в Минске, однако вооружённые формирования националистов полностью игнорируют и Сырского, и Зеленского.

«Билецкий, в обход командования «ООС», отдал распоряжение своим боевикам из полка «Азов» (запрещён в РФ) осуществить провокационный обстрел населённого пункта Доломитное. Обращаемся к представителям международных наблюдателей пресечь подготовку к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки», – призвал Эдуард Басурин.

По его словам, украинское командование вынуждено выставлять нацбаты на передний край фронта из-за слабой укомплектованности кадровых подразделений ВСУ личным составом, а также их крайне низкой военной подготовки и материальной обеспеченности.

В связи с этим, например, 92-я и 56-я бригады ВСУ дукомплектованы националистами, которые запугивают военнослужащих и устраивают свои порядки в боевых частях.

«Своими действиями преступное командование развязало руки украинским фашистам для ведения огня по мирным гражданам республики», – приводит слова Басурина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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