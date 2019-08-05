Украинские нацистские батальоны отправят на Ближний Восток и в Африку

Киевский режим побоится расформировывать запрещённый в РФ нацисткий батальон «Азов», но постарается отправить его подальше из страны, перепрофилировав в частную военную компанию (ЧВК) и переподчинив конкретным украинским олигархам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил бывший офицер СБУ, эксперт по конфликтологии Владимир Мулык.

Напомним, сейчас нацбаты курируются МВД и Минобороны Украины.

«Это очень серьёзное военизированное формирование, хорошо вооруженное и укомплектованное по последнему слову техники. Естественно, там подготовлены бойцы очень серьёзного, высокого уровня. В будущем из них хотят сделать серьёзное ЧВК для выполнения задач как на территории, так и вне территории Украины...», – заявил Мулык.

«Зеленскому смерти подобно сказать полумиллиону бойцов: «Ребята, вас обманывали очень много времени. Потому что вы идёте умирать за «свою, Богом данную, землю», как у нас принято говорить, вам никто не сказал, что эта земля уже приватизирована». Она вся продана, а сейчас будет её легализация в электронной юрисдикции, где-то там в офшорах», – рассуждает конфликтолог.

При этом экс-офицер СБУ переживает, что после превращения нацбатов в подчинённые олигархам ЧВК, нацистов ждёт незавидная судьба.

«Ребят ждёт незавидная судьба. И у буржуев, которые возьмут их на услужение, уже не будет всего этого: «ты герой, вот тебе медали-значки, уважение и почёт всем твоим детям и семьям. Из этого полумиллиона бойцов очень многие пострадают. Зеленский их возьмёт на службу, но вот что будет после него – это большая беда», – приводит слова Мулыка «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», нацистский полк «Азов» (запрещён в РФ), который курируется лично главой МВД Аваковым и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом, отказывается выполнять приказы украинского военного командования о прекращении огня и действует на передовых позициях по своему усмотрению.

Самоуправство командира полка, депутата и неонациста Андрея Билецкого вынудило командование «ООС» совместно с СБУ и ВСУ вывести подразделения «Азова» в тыл.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.08.19

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