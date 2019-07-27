Отвод с передовой нацистского полка грозит спровоцировать войну силовых ведомств Украины

Нацистский полк «Азов» (запрещён в РФ), который курируется лично главой МВД Аваковым и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом, отказывается выполнять приказы украинского военного командования о прекращении огня и действует на передовых позициях по своему усмотрению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», самоуправство командира полка, депутата и неонациста Андрея Билецкого вынудило командование «ООС» совместно с СБУ и ВСУ вывести подразделения «Азова» в тыл.

Экстренное совещание прошло в оккупированном Киевом Краматорске.

Об этом в Донецке сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия», – доложил Басурин и добавил, что куратор Билецкого Арсен Аваков, от которого зависит окончательное решение вопроса, медлит с ответом.

«Без разрешения министра МВД Украины Арсена Авакова и командующего Национальной гвардией Николая Балана командование оккупационных войск не может выполнить этот приказ», – констатировал представитель ДНР.

По его словам, в командовании «ООС» боятся, что приказ об отводе «Азова» не будет одобрен, обстрелы продолжатся, и ОБСЕ обвинит Украину в нарушении огня.

Кроме того, грабежи и мародёрства украинских нацбатов на территориях Донецкой и Луганской областей приносят существенный доход главам МВД и Нацгвардии.

Как сообщал «Новый День», украинские национальные батальоны фактически вышли из подчинения Киеву и наращивают обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик с целью сорвать минские договорённости.

Чтобы гарантированно спровоцировать ответный огонь армии ЛДНР, каратели выцеливают мирных жителей и наносят максимальный урон гражданской инфраструктуре.

По словам Басурина, командующий «ООС» в Донбассе Александр Сырский получил конкретный приказ президента Украины Владимира Зеленского о снижении интенсивности огня по населённым пунктам ДНР перед встречей Трехсторонней контактной группы в Минске, однако вооружённые формирования националистов полностью игнорируют и Сырского, и Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.07.19

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