Вооружённые формирования неонацистов снимаются с фронта и вывозят оружие из Донбасса для передачи своим штабам в Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, националисты готовят вооружённый мятеж, чтобы вернуть на пост главнокомандующего и главы государства экс-президента Петра Порошенко.

«В срочном порядке боевиками «Айдара» и «Азова» (запрещены в РФ) с использованием волонтёров вывозится оружие и боеприпасы из зоны ООС.

Как мы сообщали ранее, готовность поддержать Порошенко на пути к президентскому креслу путем силового захвата, подтвердил ряд высокопоставленных должностных лиц Вооруженных формирований Украины, начиная от командиров националистически настроенных бригад: 35-й, 53-й, 79-й, 128-й, до бывшего командующего ДШВ, ныне народного депутата Забродского, который лично возглавил стихийный митинг на Майдане в ночь на 2 октября.

Противники Зеленского ждут удобного случая и постепенно раскачивают ситуацию внутри страны. Активисты праворадикальных движений при поддержке ветеранов ООС (бывшая АТО) ориентированы на проведение стихийных митингов и силовых акций в отношении политических сторонников команды Зеленского.

В Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях уже созданы штабы радикалов, которые занимаются привлечением молодёжи и по первой команде указанные группы националистов готовы выдвинутся в Киев для организации акции неповиновения с последующим захватом административных зданий», – сообщил полковник Басурин.

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский предпринял оперативные контрмеры и отдал приказ срочно передать в прямое подчинение Службе безопасности Украины 8-ой отдельный полк спецназа, в задачи которого входит борьба с бесконтрольными группами радикалов в зоне «ООС».

«Основными задачами подразделения являются борьба с вывозом оружия из зоны ООС и ликвидация групп наиболее радикальных националистов из состава «Азова», «Айдара» с целью недопущения их участия в беспорядках внутри страны», – приводит слова Эдуарда Басурина «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне в Киеве и ряде других городов украинские националисты устроили акции протеста против подписания представителем президента Украины Владимира Зеленского «формулы Штайнмайера», предполагающей предоставление особого статуса Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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