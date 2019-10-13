В Донбассе неонацисты устроили террор в захваченном селе

Подразделения неонацистского полка «Азов» (запрещён в РФ), затерроризировали население села Золотое, которое по итогам «минских договорённостей» включено в план разведения войск при посредничестве ОБСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Луганске сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Напомним, ранее боевики полка «Азов» заняли село Золотое, чтобы не допустить отвода украинских вооружённых по плану мирного урегулирования. Позже к ним на помощь прорвалась группа националистов во главе с лидером боевиков Андреем Билецким.

По словам Филипоненко, неонацисты в Золотом творят бесчинства и устраивают чистки среди мирных жителей, которые поддерживают разведение сил и средств.

«Вышедшие из-под контроля националисты, оккупировавшие населенный пункт Золотое, творят бесчинства, совершая преступления в отношении мирного населения. Не ощущая давления со стороны местной власти и правоохранителей, каратели, используя опыт 2014 года, проводят «чистки» среди местных жителей, выявляя граждан, поддерживающих Народные Республики и мирные инициативы по разведению войск», – заявил офицер пресс-службы.

Кроме того, вышедшие из-под контроля Киева боевики запугали и местную администрацию, и расположенные в Золотом части регулярной украинской армии.

«Чувствуя безнаказанность, оккупанты пытаются влиять на военнослужащих. Нередки случаи запугивания и расправы «азовцами» над украинскими солдатами на блокпостах», – приводит «ПолитНавигаор» слова Филипоненко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.19

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