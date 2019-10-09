В Донбассе неонацисты прорвали блокпост полиции и мчатся на линию размежевания

Группировка боевиков украинского «Нацкорпуса» (запрещён в РФ) после ряда жёстких стычек преодолела сопротивление украинских полицейских и направляется в населённый пункт Золотое.

Напомним, сегодня в Золотом должно начаться разведение сил конфликтующих сторон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о прорыве неонацистов, которые намерены предотвратить «капитуляцию», сообщают украинские СМИ со ссылкой на лидера боевиков Андрея Билецкого.

По его словам, несмотря на то, что полиция вела предупредительный огонь и препятствовала проезду, примерно чере час боевикам удалось около 13:00 прорваться через блокпост в Кременном на пути в Золотое.

Как сообщал «Новый День», накануне украинские неонацисты объявили всеобщую мобилизацию в ответ на «капитуляцию» Зеленского.

Так называемая «Украинская добровольческая армия» (запрещена в РФ) намерена занять на линии фронта в Донбассе позиции, которые оставят вооружённые силы Украины после разведения сил по договорённости с ЛДНР.

Ранее часть боевиков нацполка «Азов» (запрещён в РФ) вышли из подчинения главнокомандующему Владимиру Зеленскому и уже расположилась в селе Золотом, которое по итогам «минских договорённостей» включено в план разведения войск при посредничестве ОБСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.10.19

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