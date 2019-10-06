Полк неонацистов захватил село в Донбассе – саммит «нормандской четвёрки» под угрозой срыва

Боевики нацполка «Азов» (запрещён в РФ) вышли из подчинения главнокомандующему Владимиру Зеленскому и заняли в Донбассе село Золотое, которое по итогам «минских договорённостей» включено в план разведения войск на 9 октября при посредничестве ОБСЕ.

Главарь «Азова», известный украинский неонацист и экс-депутат Верховной Рады Андрей Билецкий дал слово «не покидать наш последний блокпост».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил перед строем преданных ему вооружённых боевиков.

«Чтобы тут не появилось ни одного сепаратиста. Если свою прямую обязанность – защищать каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даём слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», – приводит слова Билецкого «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее в Кремле заявили, что дата встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» будет согласована только после разведения войск на ранее определённых участках фронта в Донбассе.

Такими точками разведения на линии соприкосновения являются населённые пункты Петровское и Золотое.

Между тем, накануне сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе ждёт от конфликтующих сторон уточнённую информацию о положении сил на линии фронта. Отвод войск запланирован на 9 октября.

О том, что в ближайшие дни начнётся разведение войск на линии фронта в Золотом и Петровском, сообщал также спецпредставитель ОБСЕ в Донбассе Мартин Сайдик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.19

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