В Донбассе резко обострилась обстановка по всей линии фронта

Украинская артиллерия начала обстрелы населённых пунктов ЛДНР по всему фронту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, сегодня должен был стартовать процесс разведения войск на линии соприкосновения, однако Киев отказался отводить свои вооружения.

«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная...», – заявил Басурин и добавил, что ДНР ждёт от Киева официального заявления.

Между тем, по данным представителя командования ДНР уже разрушены 12 домов в трех населенных пунктах.

«Если брать окраины Петровского, то там были мины 120 мм и 82 мм», – приводит слова Басурина «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», сегодня республики Донбасса обвинили Украину в срыве разведения войск.

Ранее Киев неожиданно отказался выполнять свои обязательства и отводить войска из Золотого и Петровского на линии соприкосновения. Глава МИД Украины Вадим Пристайко безосновательно обвинил ЛДНР в «обстреле украинских позиций» и нарушении «семидневного режима тишины».

Теперь Пристайко потребовал ввести очередные семь дней перемирия.

Как известно, накануне боевики нацполка «Азов» (запрещён в РФ) вышли из подчинения главнокомандующему Владимиру Зеленскому и заняли в Донбассе село Золотое, которое по итогам «минских договорённостей» включено в план разведения войск на 9 октября при посредничестве ОБСЕ.

Между тем, сегодня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе должна была получить от конфликтующих сторон уточнённую информацию о положении сил на линии фронта.

О том, что в ближайшие дни начнётся разведение войск на линии фронта в Золотом и Петровском, сообщал также спецпредставитель ОБСЕ в Донбассе Мартин Сайдик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.19

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