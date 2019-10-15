Москва заявила об угрозе вооружённого обострения в Донбассе

Провал сегодняшних переговоров о согласовании нового графика разведения сил и средств в Донбассе грозит обострением ситуации на линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель России в Трёхсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов.

По его словам, вся вина за возобновление обстрелов, в этом случае, ляжет на украинскую сторону.

«Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса – это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке у Станицы Луганской, ситуация стала более безопасной. Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей», – отметил Грызлов.

Однако в Петровском и Золотом обострение ситуации может произойти в любой момент из-за прорыва украинских неонацистов в эти населённые пункты.

«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов. Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооруженных сил Украины», – предупредил российский полпред и обвинил Киев в бездействии.

«Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей. Все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы. Надо понимать, что Донбасс никогда не подчинится неонацистам, не подчинится пособникам и покровителям неонацизма. Это нужно понимать и тем западным партнерам Украины, кто действительно хочет помочь разрешению кризиса», – резюмировал Грызлов.

Напомним, на прошлой неделе Киев уже сорвал предварительно согласованное разведение войск в населённых пунктах Петровское и Золотое.

Украинская сторона попыталась оправдаться тем, что неустановленными лицами был нарушен «режим тишины», якобы необходимый для разведения.

Однако, на самом деле, отвод войск был сорван прибывшими в Петровское и Золотое украинскими неонацистами, недовольными «капитуляцией перед агрессором».

Симферополь, Валентин Карамазов

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