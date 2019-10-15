Разведение войск в Донбассе откладывается – переговоры в Минске провалились

Переговоры Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о согласовании и утверждении нового графика разведения сил и средств в Петровском и Золотом завершились провалом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили представители сторон в Минске.

«Сторонам не удалось прийти к консенсусу в вопросе об утверждении нового графика разведения сил в Петровском и Золотом», – цитирует «Интерфакс» одного из участников переговоров.

Не увенчалось успехом и обсуждение следующего этапа обмена пленными.

Напомним, на прошлой неделе Киев уже сорвал предварительно согласованное разведение войск в населённых пунктах Петровское и Золотое.

Украинская сторона попыталась оправдаться тем, что неустановленными лицами был нарушен «режим тишины», якобы необходимый для разведения.

Однако, на самом деле, отвод войск был сорван прибывшими в Петровское и Золотое украинскими неонацистами, недовольными «капитуляцией перед агрессором».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.19

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