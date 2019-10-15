Разведение войск в Донбассе откладывается – переговоры в Минске провалились

Переговоры Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о согласовании и утверждении нового графика разведения сил и средств в Петровском и Золотом завершились провалом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили представители сторон в Минске.
«Сторонам не удалось прийти к консенсусу в вопросе об утверждении нового графика разведения сил в Петровском и Золотом», – цитирует «Интерфакс» одного из участников переговоров.
Не увенчалось успехом и обсуждение следующего этапа обмена пленными.
Напомним, на прошлой неделе Киев уже сорвал предварительно согласованное разведение войск в населённых пунктах Петровское и Золотое.
Украинская сторона попыталась оправдаться тем, что неустановленными лицами был нарушен «режим тишины», якобы необходимый для разведения.
Однако, на самом деле, отвод войск был сорван прибывшими в Петровское и Золотое украинскими неонацистами, недовольными «капитуляцией перед агрессором».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 15.10.19
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