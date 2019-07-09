Украинские военные завели на минное поле «Камаз» с нацгвардейцами

В зоне «ООС» (бывшая АТО) в Донбассе военнослужащие одной из бригад ВСУ выдали направлявшемуся на задание подразделению националистического батальона «Азов» устаревшую карту минных полей.

В результате автомобиль с карателями подорвался на необозначенной мине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«8 июля военнослужащие из состава ротно-тактической группы восьмого полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины, передвигаясь на автомобиле «КамАЗ», в районе населенного пункта Новолуганское подорвались на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва минно-взрывные ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих «Азова», – сообщил глава военной пресс-службы ЛНР.

Выяснилось, что перед выездом на задание командир подразделения «Азова» получил в штабе 30-й бригады ВСУ карту, без указания недавно установленных мин.

«В процессе разбирательства по данному факту комиссия склоняется к версии умышленного укрывательства правильных сведений от командования Нацгвардии», – приводит слова Филипоненко «ПолитНавигатор».

Напомним, в зоне конфликта в Донбассе регулярно происходят стычки, в том числе – вооружённые, между частями вооружённых сил Украины и националистическими батальонами нацгвардии «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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