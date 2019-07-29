В Донбассе сотрудники СБУ застрелили двух украинских пограничников

В зоне гражданского конфликта возле КПП «Марьинка» сотрудниками СБУ застрелены при попытке к бегству два украинских пограничника, подозреваемых в коррупции и вымогательстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе брифинга в Донецке рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличенных в коррупции», – сообщил Бессонов.

По его словам, во время спецоперации по задержанию преступников, майор и старший лейтенант украинской погранслужбы попытались скрыться. Сотрудники СБУ открыли огонь на поражение.

В результате один из беглецов был убит на месте, другой скончался через несколько часов в госпитале.

Как сообщал «Новый День», накануне официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что нацистский полк «Азов» (запрещён в РФ), который курируется лично главой МВД Аваковым и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом, отказывается выполнять приказы украинского военного командования о прекращении огня и действует на передовых позициях по своему усмотрению.

Самоуправство командира полка, депутата и неонациста Андрея Билецкого вынудило командование «ООС» совместно с СБУ и ВСУ вывести подразделения «Азова» в тыл.

Симферополь, Валентин Карамазов

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