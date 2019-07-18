Киев грозится прекратить огонь в Донбассе навсегда

Украина вновь обещает соблюдать очередные договорённости по прекращению огня в Донбассе. Отличие последних заверений от всех предыдущих заключается в том, что в этот раз, по словам украинской стороны, обстрелы прекратятся «навсегда», начиная с 21 июля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

По его словам, кроме прекращения огня (из любых видов оружия, в том числе – стрелкового), достигнута договорённость об ответственности конкретных лиц, в случае нарушения режима тишины.

«Достигнуты договоренности, что с 00:00 21 числа начнется бессрочный запрет обстрелов... Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы», – цитирует ТАСС украинского представителя.

«Нам важно сохранить позитивную динамику», – добавил Бессмертный.

Как сообщал «Новый День», украинские национальные батальоны фактически вышли из подчинения Киеву и наращивают обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик с целью сорвать минские договорённости.

Чтобы гарантированно спровоцировать ответный огонь армии ЛДНР, каратели выцеливают мирных жителей и наносят максимальный урон гражданской инфраструктуре.

Об этом на брифинге в Донецке сообщил накануне официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.07.19

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