Республики Донбасса согласились на бессрочное прекращение огня

Вооружённые силы Донецкой и Луганской народных республик объявили о готовности к выполнению достигнутых в Минске договорённостей о бессрочном перемирии на линии разграничения в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующие приказы опубликовали главы Народной милиции ДНР и Народной милиции ЛНР.

«В связи с достигнутыми договоренностями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, по поручению главы Донецкой народной республики в управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», – заявил начальник управления Народной милиции Донецкой республики Денис Синенков.

«Также всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия. Народная милиция ДНР всегда придерживается курса мирного урегулирования конфликта и отмечает готовность к соблюдению обязательств по прекращению огня», – цитирует Синенкова ТАСС.

Аналогичный приказ поступил и в военные части Луганской народной республики.

«Народная милиция Луганской народной республики всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и считает это одной из приоритетных задач. Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня», – заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«В связи с достигнутыми договоренностями о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00:01 21 июля 2019 года в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», – добавил командир военных формирований ЛНР.

Напомним, ранее с обещанием соблюдать принятые решения по прекращению огня выступил представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

По его словам, кроме прекращения огня (из любых видов оружия, в том числе – стрелкового), достигнута договорённость об ответственности конкретных лиц, в случае нарушения режима тишины.

«Достигнуты договоренности, что с 00:00 21 числа начнется бессрочный запрет обстрелов... Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы», – добавил Бессмертный.

Как сообщал «Новый День», о «бессрочном перемирии» участникам Трёхсторонней контактной группы удалось договориться 17 июля в Минске. Решение вступает в силу с 21 июля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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