Киевский политолог объяснил, почему возобновилась эскалация боевых действий в Донбассе

Украинская армия с удвоенной силой возобновила боевые вылазки и обстрелы территории ЛДНР, несмотря на объявленное президентом Украины «перемирие».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», киевский политолог Михаил Погребинский назвал две главных причины эскалации на линии соприкосновения.

При этом, живущий в Киеве политолог на всякий случай оговорился, что «не знает», кто первый начинает стрелять.

«Началась эскалация. Я не знаю, кто первый, но говорить о перемирии сейчас вообще не приходится – каждый день стреляют, и каждый день погибают люди, как мирные жители, так и военнослужащие.

Тут надо иметь в голове один момент. Дело в том, что поддерживание состояния обстрелов и «неперимирия» – выгодно огромному количеству украинских военнослужащих, которые находятся там, на границе. Просто потому, что во время военных действий они получают повышенную зарплату. Они не получают её тогда, когда есть перемирие. Поэтому довольно сложно обеспечить перемирие, не поменяв людей на всех необходимых уровнях», – подчеркнул Погребинский.

Другая причина, по мнению политолога, может заключаться в том, что курируемые министром внутренних дел Арсеном Аваковым националистические батальоны получили тайный приказ регулярно нарушать режим перемирия.

«За это время президент точно не имел возможности поменять людей на всех необходимых уровнях, разобраться с этим «Азовом» (нацбат – запрещён в РФ). Я не исключаю, что в отношении «Азова» это какая-то заказуха для того, чтобы дать понять, что Аваков нужен в кресле министра внутренних дел, он имеет на них влияние», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», в зоне «ООС» (ранее – АТО) нацбаты демонстративно не подчиняются главнокомандующему Зеленскому.

Чтобы гарантированно спровоцировать ответный огонь армии ЛДНР, каратели выцеливают мирных жителей и наносят максимальный урон гражданской инфраструктуре.

Ранее президент Украины и новый спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже заявляли, что завершение конфликта в Донбассе «потребует времени». О скором окончании гражданской войны на Украине, как обещал во время выборов кандидат Зеленский, речи уже не идёт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.09.19

Зеленский пообещал плохой конец куму Путина. / Климкин мешал Зеленскому познакомиться с Путиным. / «Польский поток»: Украину надоумили строить газопровод в обход Европы и России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»