Зеленский перенёс на год завершение войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии завершить гражданский конфликт в Донбассе в ближайшие месяцы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на брифинге во время саммита Украина-Европейский союз.

«Понимаю – не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», – оправдался Зеленский и добавил, что «впереди много работы», на которую потребуется, как минимум, год.

Напомним, во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский пообещал «сделать всё возможное и невозможное», чтобы в ближайшее время завершить войну в Донбассе, а украинские матери перестали получать извещения о гибели своих сыновей на передовой.

Однако, по сообщениям СМИ народных республик Донбасса, обстрелы Донбасса после вступления Зеленского в должность только усилились, а украинская армия пытается захватить нове участки в так называемой «серой зоне» линии разделения.

Как сообщал «Новый День», украинский президент не хочет встречаться с российским президентом в рамках «нормандского формата», то есть, в присутствии только лидеров Германии и Франции, а настаивает на подключении к переговорам президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.19

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