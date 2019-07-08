Зеленский перенёс на год завершение войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии завершить гражданский конфликт в Донбассе в ближайшие месяцы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на брифинге во время саммита Украина-Европейский союз.
«Понимаю – не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», – оправдался Зеленский и добавил, что «впереди много работы», на которую потребуется, как минимум, год.
Напомним, во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский пообещал «сделать всё возможное и невозможное», чтобы в ближайшее время завершить войну в Донбассе, а украинские матери перестали получать извещения о гибели своих сыновей на передовой.
Однако, по сообщениям СМИ народных республик Донбасса, обстрелы Донбасса после вступления Зеленского в должность только усилились, а украинская армия пытается захватить нове участки в так называемой «серой зоне» линии разделения.
Как сообщал «Новый День», украинский президент не хочет встречаться с российским президентом в рамках «нормандского формата», то есть, в присутствии только лидеров Германии и Франции, а настаивает на подключении к переговорам президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 08.07.19
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