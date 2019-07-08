Украинский офицер выстрелил в живот разведчице ЛНР

Офицер украинской армии устроил самосуд над подчинённой, узнав, что она делилась информацией с разведкой Луганской народной республики о численности кадрового состава ВСУ на передовой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Луганске рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, оперативникам СБУ удалось вскрыть канал передачи данных о штатной численности, количественном и качественном составе 54-й бригады ВСУ в отделе кадров соединения.

«Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении 10 месяцев передавала военнослужащим Народной милиции ЛНР личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах.

Узнав об этом, начальник отделения кадров и строевой бригады устроил самосуд, выстрелив в неё из табельного оружия, в результате чего Савушкина с ранением брюшной полости доставлена в госпиталь Краматорска», – приводит слова Филипоненко «ПолитНавигатор».

О состоянии разведчицы народной милиции ЛНР на данный момент не сообщается.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не в состоянии завершить гражданский конфликт в Донбассе в ближайшие месяцы.

В этом он признался сегодня на брифинге во время саммита Украина-Европейский союз.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.19

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