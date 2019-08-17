ВСУ вновь обстреляли крупным калибром населённые пункты Донбасса

Украинская армия не прекращает бомбёжки населённых пунктов в Донбассе.

Последний обстрел произошёл сегодня с применением снарядов, запрещённого минскими соглашениями калибра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Богдановка (под контролем Киева) – Петровское (под контролем ДНР), выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», – цитирует РИА новости представителя ДНР.

Напомним, недавно артиллерия ВСУ по меньшей мере девять раз в течение суток обстреляла населённые пункты Донбасса.

По сообщению пресс-службы представительства ДНР в СЦКК, пострадали шесть населённых пунктов.

Как сообщал «Новый День», ранее украинская армия выдвинула на передовые позиции самоходную гаубичную артиллерию.

Между тем, сегодня вооружённые силы Украины в Донбассе вывели из строя второй за два дня беспилотник ОБСЕ для наблюдения за нарушением режима прекращения огня.

По мнению экспертов, украинская армия создаёт помехи беспилотникам миссии ОБСЕ именно в тех местах, где в нарушение минских соглашений проводит перегруппировку своей военной техники или собирается совершить обстрелы позиций ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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