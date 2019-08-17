Миссия ОБСЕ в Донбассе потеряла второй подряд беспилотник

Вооружённые силы Украины в Донбассе за последние два дня вывели из строя второй беспилотник ОБСЕ для наблюдения за нарушением режима прекращения огня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

«Нами периодически фиксируется работа станций помех из состава 20 и 305 батальонов радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины, используемых противником для глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ. В настоящее время для достижения этой цели украинской стороной используются комплексы РЭБ «Анклав», позволяющие дестабилизировать работу БПЛА на расстоянии до 40 километров», – цитирует РИА Новости начальника пресс-службы НМ ДНР Даниила Безсонова.

По словам Безсонова, двумя днями ранее, 15 августа, из-за действий украинской армии миссия ОБСЕ также потеряла свой БПЛА в районе Донецка.

«В тот день наблюдатели пытались осмотреть территорию, подконтрольную вооруженным формированиям Украины, прилегающую к линии разграничения в этом районе. Однако потеряли контроль над своим беспилотником, который упал на нашей территории. В настоящее время подразделения Народной милиции оказывают помощь в поиске БПЛА для последующей передачи его представителям миссии», – отметил начальник пресс-службы.

По мнению экспертов, украинская армия создаёт помехи беспилотникам миссии ОБСЕ именно в тех местах, где в нарушение минских соглашений проводит перегруппировку своей военной техники или собирается совершить обстрелы позиций ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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