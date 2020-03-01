российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 марта 2020, 21:21 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В ЛНР сбили украинский беспилотник и рассмотрели его содержимое

Фото: uapress.info

Бойцы Народной милиции ЛНР сбили БПЛА Украины, который в нарушение договорённостей минской контактной группы с ОБСЕ вёл воздушную разведку над линией фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«28 февраля в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движения автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения Вооруженных сил Украины», – приводит ТАСС слова Филипоненко.

Отметим, что в зоне разграничения разрешено появляться только беспилотникам ОБСЕ, которые отслеживают режим прекращения огня и передвижение техники конфликтующих сторон.

Однако украинское командование, запуская свои БПЛА, пытается определить маршруты наблюдателей ОБСЕ, чтобы устраивать военные провокации в их осутствие.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.20

Подписанный Зеленским указ «о сопротивлении оккупации Крыма» был написан Петром Порошенко. / Власти Севастополя скрыли информацию о пациентке, сбежавшей из-под карантина по коронавирусу. / Глава еврейского комитета: Киевсовет учредил даты памяти нацистских головорезов и антисемитов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Националисты разбрасывают листовки над позициями ВСУ с призывом не подчиняться Зеленскому

Миссия ОБСЕ в Донбассе потеряла второй подряд беспилотник

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,