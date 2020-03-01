В ЛНР сбили украинский беспилотник и рассмотрели его содержимое

Бойцы Народной милиции ЛНР сбили БПЛА Украины, который в нарушение договорённостей минской контактной группы с ОБСЕ вёл воздушную разведку над линией фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«28 февраля в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движения автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения Вооруженных сил Украины», – приводит ТАСС слова Филипоненко.

Отметим, что в зоне разграничения разрешено появляться только беспилотникам ОБСЕ, которые отслеживают режим прекращения огня и передвижение техники конфликтующих сторон.

Однако украинское командование, запуская свои БПЛА, пытается определить маршруты наблюдателей ОБСЕ, чтобы устраивать военные провокации в их осутствие.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.20

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