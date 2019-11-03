Националисты разбрасывают листовки над позициями ВСУ с призывом не подчиняться Зеленскому

Так называемые «волонтёры» украинских неонацистских организаций доставили на позиции вооружённых сил Украины в Донбассе агитационные материалы с призывом не подчиняться президенту Украины и вступать в ряды нацполка «Азов» (запрещён в РФ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в командовании армии ЛНР, бойцы которой сбили над линией фронта беспилотник националистов, нашпигованный антипрезиденсткими листовками.

Как известно, главари неонацистсих вооружённых группировок препятствуют разведению войск в Донбассе, называя действия главнокомандующего Зеленского «капитуляцией» и угрожая направить на фронт до 10000 боевиков.

«Мы продолжаем наблюдать за действиями националистических группировок по срыву мирного процесса на Донбассе. В частности, на текущей неделе отмечено очередное прибытие так называемых «волонтеров» националистических организаций в зону проведения карательной операции.

Вышеуказанные лица при помощи БПЛА пытались распространить листовки, призывающие к объединению против действующей власти и с угрозами в адрес президента Украины.

Так, вчера на окраине населенного пункта Голубовское нашими защитниками был сбит беспилотный летательный аппарат националистов с пропагандистскими материалами», – доложил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Листовка неонацистов, обнаруженная в беспилотнике. Фото: Народная милиция ЛНР

Симферополь, Валентин Карамазов

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