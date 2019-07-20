Украинская армия выдвинула на передовые позиции самоходную гаубичную артиллерию

Киев готовит масштабную провокацию с применением тяжёлой артиллерии в день объявленного «бессрочного перемирия» – 21 июля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается в экстренном заявлении пресс-службы Оперативного командования НМ ДНР.

«Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-мм самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19). В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи», – говорится в сообщении.

Командованию ДНР стали известны места дислокации самоходных артустановок.

«На Горловском направлении: Огневой взвод №1 – северная окраина н.п. Опытное в 1,5 км южнее Артёмовска. Огневой взвод №2 – западная окраина н.п. Валентиновка в 4,5 км западнее Новгородского. На Мариупольском направлении: Огневой взвод №3 – восточная окраина н.п. Первомайск в 1 км восточнее Мариуполя.

В 20.00 артрасчеты выдвинулись на огневые позиции. Управление группами осуществляется из штаба ООС «Сармат» в н.п. Краматорск», – сообщает оборонное воедомство ДНР и предупреждает, что украинским командованием готовится масштабная провокация.

«По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам н.п. Зайцево, Горловка и Безыменное, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия. Кроме того, в случае нашего симметричного ответа они развяжут себе руки на применение артиллерии без ограничения», – добавили в пресс-службе.

«Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, предотвратить попытки украинской стороны сорвать достигнутое перемирие и избежать трагедии среди мирных жителей в ходе обстрелов населенных пунктов республики.

Мы предостерегаем украинское военное командование от эскалации конфликта и призываем к соблюдению мирных инициатив президента Украины. Ваши преступные действия не принесут ничего, кроме горя, людям по обе стороны линии разграничения. В случае угрозы жизни нашим гражданам, вы получите адекватный ответ!» – предупредили в НМ ДНР и добавили, что размещение на линии разграничения установок Мста-С запрещено минскими соглашениями.

Как сообщал «Новый День», накануне один из основателей Донецкой Народной Республики и бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин заявил, что в Донецке крайне скептически оценивают недавние договорённости с Киевом о бессрочном прекращении огня в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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