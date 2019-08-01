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Четверг, 1 августа 2019, 17:10 мск

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Глава генштаба ВСУ отказался считать нарушением перемирия обстрелы жилых домов

Военнослужащие украинской армии подвергли миномётному обстрелу посёлок Куликово на юге Донецкой Народной Республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели зафиксировли миномётный огонь, который вёлся со стороны ВСУ в направлении населенных пунктов Павлополь и Куликово.

Между тем, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что «единичные случаи» обстрелов нельзя назвать нарушением перемирия, а тем более – срывом минских соглашений.

Документально зафиксированные факты ведения огня с украинской стороны он назвал «политическими спекуляциями».

При этом, Хомчак похвастал, что среди украинских военнослужащих нет потерь с начала прекращения огня.

В тоже время, украинские СМИ ежедневно распространяют фейки о якобы ведущихся обстрелах со стороны армии ЛДНР.

Как сообщал «Новый День», накануне перемирия официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что нацистский полк «Азов» (запрещён в РФ), который курируется лично главой МВД Аваковым и командующим Национальной гвардией Николаем Баланом, отказывается выполнять приказы украинского военного командования о прекращении огня и действует на передовых позициях по своему усмотрению.

Самоуправство командира полка, депутата и неонациста Андрея Билецкого вынудило командование «ООС» совместно с СБУ и ВСУ вывести подразделения «Азова» в тыл.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.19

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