Прокурор Поклонская указала «прокурору» Луценко его место

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на уголовные дела, заведённые против неё генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подробную отповедь своему украинскому коллеге депутат опубликовала на личной странице в Фейсбуке.

Напомним, сегодня генпрокуратура Украины предьявила Поклонской новые обвинения. В ведомстве решили, что занимая пост прокурора Крыма, она «нарушила законы и обычаи войны». Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В отношении Поклонской сегодня был составлен и подписан обвинительный акт – она получила статус подозреваемой. Кроме этого, экс-прокурора намерены обвинить в преследовании готовившего теракты в Крыму Олега Сенцова.

В ответ Поклонская припомнила Луценко его уголовное прошлое и посоветовала внимательнее изучить УК собственной страны.

«Будучи в местах не столь отдалённых, Генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел «Преступления против мира, безопасности, человечества и международного правопорядка». Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного статьёй 438 УК Украины, в совершении которого меня обвиняет, а именно «Нарушение законов и обычаев ведения войны», – ометила депутат.

«Пусть компетентные сотрудники ГПУ научат Генерального прокурора Украины Луценко уголовному праву. А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес – это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила на Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи», – написала Поклонская, добавив, что не видела там генерального прокурора Украины, «который обязан защищать права детей».

Кроме того, депутат Госдумы обвинила украинский режим в уничтожении собственного народа в Донбассе и предрекла самому Луценко «смену кукловодов» и печальный конец.

«Скажу, что особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, в совершении которых меня додумался обвинить Луценко – это больное воображение нынешней власти на Украине, которая продолжает уничтожать собственный народ и когда-то цветущую Украину. Оказание помощи тем, кого такие «прокуроры» вычеркнули из жизни – это то, над чем им надо задуматься, потому что завтра их точно также спишут другие кукловоды», – предупредила Поклонская.

«Что касается меня, то как помогала детям, так и буду помогать», – добавила депутат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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