«Нарушила обычаи войны»: Украина объявила Поклонскую военной преступницей

Генпрокуратура Украины предъявит новые обвинения депутату Госдумы России Наталье Поклонской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве считают, что занимая пост прокурора Крыма, Поклонская «нарушила законы и обычаи войны».

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, по этому поводу в отношении Поклонской сегодня был составлен и подписан обвинительный акт – она получила статус подозреваемой.

«Это военные преступления», – резюмировал Луценко, забыв добавить, что Россия и Украина не находились и не находятся в состоянии войны.

Он также заявил, что обвинения связаны с участием Поклонской в запрете экстремистской группировки «Меджлис» (запрещена в РФ) и утверждением обвинительного акта по заместителю главы организации Ахтема Чийгоза.

В дальнейшем Поклонскую намерены обвинить в преследовании готовившего теракты в Крыму Олега Сенцова.

Напомним, ранее ГПУ предъявила обвинения Поклонской по статье «Государственная измена». Инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины в ведомстве также главе Крыма Сергею Аксенову и спикеру Госсовета Владимиру Константинову. Кроме того, по делу о госизмене проходят депутаты бывшего Верховного совета республики и Севастопольского горсовета.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.10.18

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