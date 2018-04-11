ГПУ завершила следствие по делу Аксенова, Константинова и Поклонской

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, спикера Госсовета РК Владимира Константинова и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им инкриминируется госизмена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия в составе преступной организации, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины или на захват государственной власти, а также другие особо тяжкие преступления.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, материалы дела будут предоставлены для ознакомления подозреваемым и их адвокатам.

Правда, для этого Аксенову, Константинову и Поклонской необходимо прибыть на Украину.

Наталья Поклонская в ответ сообщила, что готова встретиться со следователями: «Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу. Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 09:00 до 18:00», – заявила депутат, добавив: «Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется».

Напомним, всего СБУ обвинила в государственной измене 78 депутатов Верховной Рады Крыма и 58 депутатов Севастопольского горсовета.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 11.04.18

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