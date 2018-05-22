Патрушев нас рассудит: Грач ответил Иоффе

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач прокомментировал критику в свой адрес со стороны главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе.

Как уже сообщал «Новый День» , в марте одно из украинских СМИ опубликовало интервью крымского политика. В материале Грач говорит, что власти пытаются «придушить крымских татар», крымчане живут «в бедности», и в целом критикует руководство республики. Однако в Общественной палате Крыма, члены которой обнаружили публикацию спустя два месяца, посчитали, что политик кроме критики чиновников еще и усомнился в выборе крымчан в пользу России. И, кроме того, предположили, что некоторые его высказывания могут нарушать законодательство.

Политик допустил возможность того, что против него развернулась целая кампания, участие в которой приняла и Общественная палата. Грач считает, что его выдавили из информационного поля, чтобы в средства массовой информации не попадали его критические замечания. Тем не менее, некоторые СМИ все же публикуют его комментарии.

«Почему бы Иоффе не вспомнить мое интервью – очень ответственное. Я его давал накануне выборов. И я там, к слову, сказал, что, вне всякого сомнения, Владимир Путин победит в Крыму», – сказал Грач.

Политик уверен, что в его высказываниях нет никаких признаков антироссийского настроения или сомнений в правильности выбора крымчан в пользу России. При этом он не отрицает того, что силовики с чьей-то подачи действительно могут проявить к нему интерес.

«В случае чего, я обращусь к секретарю Совбеза Николаю Платоновичу Патрушеву, который курирует в том числе ФСБ. Потому что такого я еще не встречал – чтобы меня обвиняли в антироссийских настроениях. Человека, которого многое отдал, в том числе и здоровье. Это умопомрачение, как говорится», – заявил политик.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.05.18

«Не догоним»: Крым готов к приему туристов на 90%. / Юные крымчане обеспечивают родителей жильем. / В Крыму снимают с маршрутов нерадивого перевозчика. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»